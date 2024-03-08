Учёные: почему сидеть у окна в самолете — лучший выбор для вашего здоровья

Выбор места в самолете у окна снижает риск заражения микробами

0:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Учёные подтвердили, что выбор места у окна в самолете может существенно снизить риск заражения микробами воздушно-капельным путем. Исследование Национальной академии наук США показало, что пассажиры, сидящие у прохода, взаимодействуют с большим числом людей, чем те, кто выбирает место у окна.

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Место у окна также получает отфильтрованный воздух, направленный фильтрами hepa, что дополнительно снижает риск заражения. Однако важно помнить о соблюдении правил гигиены, таких как ношение маски и регулярное мытьё рук, чтобы дополнительно снизить риск заболевания.