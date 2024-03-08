Туристка раскрыла секреты идеальной фигуры испанцев: как они едят столько, не толстея

Российская туристка рассказала, как сохранить форму, наслаждаясь испанской кухней

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка, побывавшая в Испании, поделилась в своем блоге секретами стройности испанцев. Первый секрет заключается в предпочтении легких закусок и большого количества овощей перед тяжелыми основными блюдами, что помогает им чувствовать себя насыщенными и уменьшает аппетит.

Фото: commons.wikimedia.org by Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Второй секрет — активный образ жизни, включающий велосипедные прогулки и пешие прогулки, что помогает испанцам тратить больше калорий.

И, наконец, третий секрет — поздний ужин, который позволяет им контролировать аппетит и употреблять меньше калорий в течение дня. Эти три хитрости позволяют испанцам сохранять стройность, наслаждаясь разнообразной и вкусной пищей.