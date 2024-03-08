Туристка раскрыла секреты идеальной фигуры испанцев: как они едят столько, не толстея

Российская туристка, побывавшая в Испании, поделилась в своем блоге секретами стройности испанцев. Первый секрет заключается в предпочтении легких закусок и большого количества овощей перед тяжелыми основными блюдами, что помогает им чувствовать себя насыщенными и уменьшает аппетит.
Второй секрет — активный образ жизни, включающий велосипедные прогулки и пешие прогулки, что помогает испанцам тратить больше калорий.
И, наконец, третий секрет — поздний ужин, который позволяет им контролировать аппетит и употреблять меньше калорий в течение дня. Эти три хитрости позволяют испанцам сохранять стройность, наслаждаясь разнообразной и вкусной пищей.
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