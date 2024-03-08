Стюардесса объяснила ключевую ошибку, приводящую к удорожанию авиабилетов

Многие путешественники совершают ошибку, полагая, что билеты на авиаперелёты стоят дешевле во вне сезона. Однако на практике это не всегда так, так как специфика местных праздников и событий может вызывать повышенный спрос и, как следствие, рост цен на билеты.
Как сообщает издание The Sun, рекомендуется уточнять информацию о местных событиях перед планированием поездки, чтобы избежать периодов повышенного спроса. Кроме того, изменение даты вылета на неделю раньше или позже может существенно сэкономить на стоимости билетов.
Другие полезные советы включают использование ручной клади, проверку различных аэропортов и авиакомпаний, а также самостоятельное приготовление перекуса на время рейса.
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