Стюардесса объяснила ключевую ошибку, приводящую к удорожанию авиабилетов

The Sun: нужно уточнять информацию о мероприятиях в стране перед покупкой авиабилетов

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие путешественники совершают ошибку, полагая, что билеты на авиаперелёты стоят дешевле во вне сезона. Однако на практике это не всегда так, так как специфика местных праздников и событий может вызывать повышенный спрос и, как следствие, рост цен на билеты.

Фото: flickr.com by Анна Зверева is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Как сообщает издание The Sun, рекомендуется уточнять информацию о местных событиях перед планированием поездки, чтобы избежать периодов повышенного спроса. Кроме того, изменение даты вылета на неделю раньше или позже может существенно сэкономить на стоимости билетов.

Другие полезные советы включают использование ручной клади, проверку различных аэропортов и авиакомпаний, а также самостоятельное приготовление перекуса на время рейса.