Аавиаперевозчики готовы лишить вас удобства в полёте

В ситуации, где авиакомпании всё больше ужесточают правила и стоимость перевозки багажа, пассажиры отвечают стремлением минимизировать свои расходы и отправляться в полёт только с ручной кладью.
Это приводит к обсуждению возможности полного отказа от ручной клади авиакомпаниями, что вызывает резкие реакции как среди пассажиров, так и среди перевозчиков.
Предполагаемые меры включают утилизацию багажных полок и введение дополнительных проверок размеров ручной клади, а также возможность заставить пассажиров самостоятельно грузить и доставать свой багаж.
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