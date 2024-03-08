Аавиаперевозчики готовы лишить вас удобства в полёте

Авиакомпании рассматривают отказ от ручной клади из-за жадности пассажиров

0:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

В ситуации, где авиакомпании всё больше ужесточают правила и стоимость перевозки багажа, пассажиры отвечают стремлением минимизировать свои расходы и отправляться в полёт только с ручной кладью.

Фото: Openverse by caribb is licensed under CC BY-SA 2.0

Это приводит к обсуждению возможности полного отказа от ручной клади авиакомпаниями, что вызывает резкие реакции как среди пассажиров, так и среди перевозчиков.

Предполагаемые меры включают утилизацию багажных полок и введение дополнительных проверок размеров ручной клади, а также возможность заставить пассажиров самостоятельно грузить и доставать свой багаж.