Боинги разваливаются по частям: почему лучше не летать этими самолётами?

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Boeing 777 вернулся в аэропорт после потери колеса

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Туризм

 Кликбейтный заголовок: "Паника в небе: Самолёт теряет колесо и бьёт автомобили на земле в шокирующем происшествии!"

Boeing 777 вернулся в аэропорт после потери колеса
Фото: flickr.com by Aero Icarus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Самолёт Boeing 777 авиакомпании United Airlines потерял одно из колёс прямо в полёте, когда он летел из Сан-Франциско в Осаку. Самолёт совершил безопасную посадку в аэропорту вылета после того, как провёл круг для сброса топлива. Потерянное колесо упало на припаркованные автомобили, вызвав повреждения у четырёх машин. В авиакомпании заявили, что Boeing 777 спроектирован для безопасной посадки даже с отсутствующими или повреждёнными шинами.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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