Боинги разваливаются по частям: почему лучше не летать этими самолётами?

Boeing 777 вернулся в аэропорт после потери колеса

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Кликбейтный заголовок: "Паника в небе: Самолёт теряет колесо и бьёт автомобили на земле в шокирующем происшествии!"

Фото: flickr.com by Aero Icarus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Самолёт Boeing 777 авиакомпании United Airlines потерял одно из колёс прямо в полёте, когда он летел из Сан-Франциско в Осаку. Самолёт совершил безопасную посадку в аэропорту вылета после того, как провёл круг для сброса топлива. Потерянное колесо упало на припаркованные автомобили, вызвав повреждения у четырёх машин. В авиакомпании заявили, что Boeing 777 спроектирован для безопасной посадки даже с отсутствующими или повреждёнными шинами.