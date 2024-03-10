Боинги разваливаются по частям: почему лучше не летать этими самолётами?

Кликбейтный заголовок: "Паника в небе: Самолёт теряет колесо и бьёт автомобили на земле в шокирующем происшествии!"
Самолёт Boeing 777 авиакомпании United Airlines потерял одно из колёс прямо в полёте, когда он летел из Сан-Франциско в Осаку. Самолёт совершил безопасную посадку в аэропорту вылета после того, как провёл круг для сброса топлива. Потерянное колесо упало на припаркованные автомобили, вызвав повреждения у четырёх машин. В авиакомпании заявили, что Boeing 777 спроектирован для безопасной посадки даже с отсутствующими или повреждёнными шинами.
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