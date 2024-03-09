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Внутренний туризм в России: заметный рост популярности и перспективы на 2024 год

Самые популярные туристические маршруты России

1:22
Туризм

В текущем году отмечается заметный рост интереса к внутреннему туризму. По словам турэксперта Дарьи Кочетковой, количество забронированных российских туристов гостиничных номеров на весну увеличилось на 25% по сравнению с предыдущим годом.

Самые популярные туристические маршруты России
Фото: wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 3.0

Наибольшее внимание привлекает Зеленоградск в Калининградской области, где прирост составил 75%. Также значительный рост наблюдается в Пскове (60%), Геленджике, Туле и Мурманске (более 50%), а также в Москве и Нижнем Новгороде (38%) и в Казани (32%).

Среди наиболее популярных направлений внутреннего туризма остаются:

  • Москва.
  • Санкт-Петербург.
  • Казань.
  • Сочи.
  • Эсто-Садок (рядом с Сочи).
  • Калининград.
  • Нижний Новгород.
  • Ярославль.
  • Иркутск.
  • Екатеринбург.

Еще один туристический эксперт, Арсений Аредов, отмечает, что россияне все чаще выбирают туры "все включено". В Анапе спрос на такой вид отдыха вырос вдвое, однако не всегда отели соответствуют ожиданиям посетителей.

Тем не менее, в таком изменении есть и негативные аспекты, в частности, рост цен. Например, стоимость гостиниц в горнолыжном Сочи три года назад составляла три тысячи, а сейчас уже 20 тысяч в сутки. Ожидается также увеличение цен на отдых в Турции.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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