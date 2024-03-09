Внутренний туризм в России: заметный рост популярности и перспективы на 2024 год

В текущем году отмечается заметный рост интереса к внутреннему туризму. По словам турэксперта Дарьи Кочетковой, количество забронированных российских туристов гостиничных номеров на весну увеличилось на 25% по сравнению с предыдущим годом.
Наибольшее внимание привлекает Зеленоградск в Калининградской области, где прирост составил 75%. Также значительный рост наблюдается в Пскове (60%), Геленджике, Туле и Мурманске (более 50%), а также в Москве и Нижнем Новгороде (38%) и в Казани (32%).
Среди наиболее популярных направлений внутреннего туризма остаются:
Еще один туристический эксперт, Арсений Аредов, отмечает, что россияне все чаще выбирают туры "все включено". В Анапе спрос на такой вид отдыха вырос вдвое, однако не всегда отели соответствуют ожиданиям посетителей.
Тем не менее, в таком изменении есть и негативные аспекты, в частности, рост цен. Например, стоимость гостиниц в горнолыжном Сочи три года назад составляла три тысячи, а сейчас уже 20 тысяч в сутки. Ожидается также увеличение цен на отдых в Турции.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.