Внутренний туризм в России: заметный рост популярности и перспективы на 2024 год

Самые популярные туристические маршруты России

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

В текущем году отмечается заметный рост интереса к внутреннему туризму. По словам турэксперта Дарьи Кочетковой, количество забронированных российских туристов гостиничных номеров на весну увеличилось на 25% по сравнению с предыдущим годом.

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Наибольшее внимание привлекает Зеленоградск в Калининградской области, где прирост составил 75%. Также значительный рост наблюдается в Пскове (60%), Геленджике, Туле и Мурманске (более 50%), а также в Москве и Нижнем Новгороде (38%) и в Казани (32%).

Среди наиболее популярных направлений внутреннего туризма остаются:

Москва.

Санкт-Петербург.

Казань.

Сочи.

Эсто-Садок (рядом с Сочи).

Калининград.

Нижний Новгород.

Ярославль.

Иркутск.

Екатеринбург.

Еще один туристический эксперт, Арсений Аредов, отмечает, что россияне все чаще выбирают туры "все включено". В Анапе спрос на такой вид отдыха вырос вдвое, однако не всегда отели соответствуют ожиданиям посетителей.

Тем не менее, в таком изменении есть и негативные аспекты, в частности, рост цен. Например, стоимость гостиниц в горнолыжном Сочи три года назад составляла три тысячи, а сейчас уже 20 тысяч в сутки. Ожидается также увеличение цен на отдых в Турции.