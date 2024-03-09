Кубинские каникулы в полуразрушенном городе: инсайдерский обзор преимуществ и недостатков

Российская туристка, побывавшая на Кубе, описала ее словами "грязно, грустно, бедно"

Российская путешественница рассказала о своей поездке на Кубу на портале "Тонкости туризма". Она отметила, что главным преимуществом острова является его пространство, омываемое бескрайним океаном. Мягкий песок, чистая вода, отсутствие толп туристов и много свободных шезлонгов вызвали восторг у путешественницы.

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Однако ее впечатления о столице Кубы оказались далеки от радужных. Гавана предстала перед ней как полуразрушенный город, где местные жители вынуждены стоять в длинных очередях за продуктами по талонам. "Грязно, грустно, бедно" — так она подвела итог своим наблюдениям.

Также она неоднозначно отозвалась о условиях проживания на курорте. Плохое качество питания в отеле, анимация и организация досуга вызвали недовольство у россиянки.

Еще одна россиянка, потратившая 400 тысяч рублей на all inclusive на Кубе, также поделилась негативным опытом. Она жаловалась на необходимость подстраивать весь свой день под режим кормления, упоминая о неудобствах, связанных с питанием на курорте.