Безопасные приключения: почему Калининградская область - идеальный выбор для женского туризма

Эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok. ru провели опрос среди более чем 3 000 россиянок, чтобы определить самые безопасные регионы для женского туризма. Калининградская область выделяется как наиболее безопасное место для путешествий с подругами, согласно данным опроса. Этот регион был выбран 42% опрошенных россиянок, что оставляет его впереди других внутренних направлений с значительным отрывом. В топ-3 российских направлений также вошли города Золотого кольца и Байкал.

Фото: openverse.org by Gummy-beer is licensed under CC0 1.0