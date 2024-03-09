Безопасные приключения: почему Калининградская область - идеальный выбор для женского туризма

Эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok. ru провели опрос среди более чем 3 000 россиянок, чтобы определить самые безопасные регионы для женского туризма. Калининградская область выделяется как наиболее безопасное место для путешествий с подругами, согласно данным опроса. Этот регион был выбран 42% опрошенных россиянок, что оставляет его впереди других внутренних направлений с значительным отрывом. В топ-3 российских направлений также вошли города Золотого кольца и Байкал.
Среди зарубежных направлений Белоруссия получила наивысший уровень доверия, собрав 45% голосов. Она опередила ОАЭ и страны Европы, каждая из которых набрала 24% голосов.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.