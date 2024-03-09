Встречайте "Альпака-парк": уникальное пространство для знакомства с животными в Краснодарском крае

В центре Сочи скоро появится новый парк, посвященный альпакам

В скором времени в парке "Ривьера" появится новая зона с редкими животными. Здесь будет создано уютное пространство, приглашающее всех желающих познакомиться поближе с альпаками, ламами и прочими интересными животными.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Строительство всех сооружений в "Альпака-парке" будет осуществляться из экологически чистых материалов, как сообщает Центр развития курортов и туризма Краснодарского края.