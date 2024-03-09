Встречайте "Альпака-парк": уникальное пространство для знакомства с животными в Краснодарском крае

В скором времени в парке "Ривьера" появится новая зона с редкими животными. Здесь будет создано уютное пространство, приглашающее всех желающих познакомиться поближе с альпаками, ламами и прочими интересными животными.
Строительство всех сооружений в "Альпака-парке" будет осуществляться из экологически чистых материалов, как сообщает Центр развития курортов и туризма Краснодарского края.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.