Как получить свободу путешествий: рейтинг лучших паспортов 2024 года

Nomad Capitalist, консалтинговая фирма, специализирующаяся на вопросах иммиграции и офшорного налогового планирования, представила рейтинг лучших паспортов мира на 2024 год.
Эксперты проанализировали 199 стран мира по пяти ключевым критериям: доступность безвизовых поездок для граждан, уровень налогового бремени, возможность двойного гражданства, репутация страны и гражданская свобода.
Каждый критерий был оценен определенным количеством баллов, которые затем были подсчитаны. Страны в рейтинге были упорядочены по суммарному количеству баллов, что может привести к совместному ранжированию, поскольку в рейтинге всего 199 мест для 199 стран.
Лучшие паспорта мира:
Основные результаты:
Великобритания, популярная среди русскоязычных иммигрантов, заняла 14 место, Франция — 18-е, Канада — 36-е, Кипр — 24-е, а США лишь на 44-м месте. Турция заняла 82-е место. Россия и Босния и Герцеговина разделили 95 позицию в рейтинге. Беларусь занимает 129-е место, Украина — 76-е. Самое низкое место, 199-е, с показателем всего в 27 баллов, занял Афганистан.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.