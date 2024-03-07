Неожиданный шторм и торнадо в Анталье: последствия и ущерб стали катастрофическими

Произошедший шторм и торнадо в Анталье, главном турецком курорте, были внезапными явлениями. В результате происшествия погибло 6 человек, а торнадо сильно повредило быстровозводимые конструкции, включая множество теплиц, которые характерно видны туристам при подлете к Анталье на самолете.
Согласно данным Главного управления метеорологии Турции, ливень начался в понедельник около 16:00 и был настолько интенсивным, что улицы города быстро затопило, а многие перекрестки стали непроходимыми из-за застрявших машин.
В дальнейшем два торнадо, прошедшие через море и достигшие берега, нанесли значительный ущерб районам Демре, Кумлуджа, Финике и Манавгат. Деревья были повалены, сельскохозяйственные угодья и теплицы повреждены, а окна многих предприятий разбиты.
Солнечные панели на крышах многоквартирных домов были опрокинуты, а крыша здания, принадлежащего Управлению лесного хозяйства Кумлуджа, была разрушена. По последней информации, в результате торнадо погибли 6 человек.
Информации о повреждениях отелей в Анталье и состоянии аэропорта на данный момент нет, также неизвестно, пострадали ли туристы из-за непогоды.
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