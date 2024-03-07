Неожиданный шторм и торнадо в Анталье: последствия и ущерб стали катастрофическими

Два торнадо обрушились на Анталью, погибли шести человек

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Произошедший шторм и торнадо в Анталье, главном турецком курорте, были внезапными явлениями. В результате происшествия погибло 6 человек, а торнадо сильно повредило быстровозводимые конструкции, включая множество теплиц, которые характерно видны туристам при подлете к Анталье на самолете.

Фото: www.weather.go by Полицейское управление Пунта-Горды is licensed under Public record

Согласно данным Главного управления метеорологии Турции, ливень начался в понедельник около 16:00 и был настолько интенсивным, что улицы города быстро затопило, а многие перекрестки стали непроходимыми из-за застрявших машин.

В дальнейшем два торнадо, прошедшие через море и достигшие берега, нанесли значительный ущерб районам Демре, Кумлуджа, Финике и Манавгат. Деревья были повалены, сельскохозяйственные угодья и теплицы повреждены, а окна многих предприятий разбиты.

Солнечные панели на крышах многоквартирных домов были опрокинуты, а крыша здания, принадлежащего Управлению лесного хозяйства Кумлуджа, была разрушена. По последней информации, в результате торнадо погибли 6 человек.

Информации о повреждениях отелей в Анталье и состоянии аэропорта на данный момент нет, также неизвестно, пострадали ли туристы из-за непогоды.