Избегайте рисков в путешествиях: как Google Maps предотвращает попадание туристов в опасные районы

Турист подал иск против Google из-за стрельбы в его сторону

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Множество туристов подали в суд на Google после того, как навигатор от Google Maps в ЮАР привёл их в опасные районы Кейптауна. Некоторые из них лишь пытались доехать до аэропорта или покинуть его, но стали жертвами грабежей и нападений. Эти несчастные случаи привели к волне судебных исков против компании.

Фото: vk. com/wall-198304386_16981

Среди пострадавших был Кар Хао Теох, британский турист, который был обстрелян в августе прошлого года в Ньянге, после того, как его GPS проложил "короткий маршрут" от автомагистрали N2. Также пострадала супружеская пара из Лос-Анджелеса, направлявшаяся в аэропорт из Саймонстауна, их машина была разбита, а у одного из них сломалась челюсть. Американский турист Уолтер Фишель получил огнестрельные ранения в лицо и был ограблен вскоре после прилёта в Кейптаун. Все они оказались в опасном районе Ньянга, ничего не подозревая об этом.

По информации The Telegraph, ещё в ноябре после диалогов с туристическими властями Южной Африки Google удалил Ньянгу из своего навигатора. Министерство иностранных дел и Государственный департамент США также обновили рекомендации для туристов и предостерегли их от использования GPS-навигации на улицах с плохой освещённостью. Но это не помогло: туристы продолжали подавать иски против компании, обвиняя её в направлении их в "столицу убийств Южной Африки" — таков титул этого района.