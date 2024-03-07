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Справедливость или дискриминация: цены на отдых в Турции иностранным туристам и местным гражданам

Отели в Турции устанавливают более высокие тарифы местным, чем приезжим

1:16
Туризм

В туристических СМИ Турции начали обсуждать основной недостаток, который затрагивает туристов. Исследователи из местных сообществ выявили, что отели Турции предлагают своим гражданам более высокие цены по сравнению с иностранными туристами, в особенности с немцами.

Отели в Турции устанавливают более высокие тарифы местным, чем приезжим
Фото: ru.freepik.com

Разница в цене составляет от 20 до 30 тысяч турецких лир, что примерно эквивалентно 58-86 тысячам рублей по официальному обменному курсу. Это вызывает недовольство, учитывая, что ранее также существовала аналогичная проблема для российских туристов, с отелями предлагавшими более высокие цены для них, чем для немцев. Однако ситуация в этом году пока остается неясной.

Местная пресса отмечает, что немецкие туристы могут приобрести 5-дневные туры с авиабилетами по цене от 500 евро у таких туроператоров, как Bentour и TUI. В то время как для внутренних туристов стоимость отдыха выше. Несмотря на то, что в Турции цены на отдых для семей из трех человек начинаются от 16,5 тысяч лир, средний отель среднего уровня предлагает варианты от 150 тысяч лир (433 тысячи рублей), сообщают местные жители.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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