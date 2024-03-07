Справедливость или дискриминация: цены на отдых в Турции иностранным туристам и местным гражданам

Отели в Турции устанавливают более высокие тарифы местным, чем приезжим

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

В туристических СМИ Турции начали обсуждать основной недостаток, который затрагивает туристов. Исследователи из местных сообществ выявили, что отели Турции предлагают своим гражданам более высокие цены по сравнению с иностранными туристами, в особенности с немцами.

Фото: ru.freepik.com

Разница в цене составляет от 20 до 30 тысяч турецких лир, что примерно эквивалентно 58-86 тысячам рублей по официальному обменному курсу. Это вызывает недовольство, учитывая, что ранее также существовала аналогичная проблема для российских туристов, с отелями предлагавшими более высокие цены для них, чем для немцев. Однако ситуация в этом году пока остается неясной.

Местная пресса отмечает, что немецкие туристы могут приобрести 5-дневные туры с авиабилетами по цене от 500 евро у таких туроператоров, как Bentour и TUI. В то время как для внутренних туристов стоимость отдыха выше. Несмотря на то, что в Турции цены на отдых для семей из трех человек начинаются от 16,5 тысяч лир, средний отель среднего уровня предлагает варианты от 150 тысяч лир (433 тысячи рублей), сообщают местные жители.