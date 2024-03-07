Откройте новые горизонты: турция - лидер в списке предпочтений немецких туристов

Турция заняла первое место среди самых популярных направлений среди немецких туристов

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

После анализа Die Welt объявила Турцию наиболее предпочтительным направлением для немецких туристов.

Фото: flickr.com by Константин Барбу is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Норберт Фибиг, глава Ассоциации путешествий Германии, выразил удивление по поводу того, что продажи летних туров превышают показатели 2019 года на 11% и на 30% выше, чем в прошлом году. По рейтингу, составленному изданием, Турция стала лидером, обойдя Испанию, Грецию, Египет и Португалию — традиционные места для отдыха европейцев.

Фибиг утверждает, что Турция привлекает туристов высоким качеством услуг и доступными ценами, что важно в современных экономических условиях. Он подчеркивает, что клиенты все чаще ориентируются на цену при выборе туров. Подобные тенденции отмечены и британскими СМИ, включая The Telegraph, который также признал Турцию лидером среди туристических направлений в текущем году.