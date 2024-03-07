Отдых в Анталии: почему этот курорт привлекает все больше туристов из России

Анталия установила новый рекорд в привлечении туристов

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Анталия по-прежнему остаётся одним из наиболее популярных направлений среди отдыхающих из России. По данным Министерства культуры и туризма Турции, за февраль 2023 года этот город принял более 271 тысячи гостей. В текущем году Анталия уже превзошла результаты 2019 года, когда прибыло около 260 тысяч туристов.

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Однако, если рассмотреть последний период, становится ясно, что Россия не является главным источником туристов для города. Так, за февраль 2023 года посещаемость города обошли Германия (58 тысяч человек) и Великобритания (37 тысяч), а также другие страны.

Тем не менее, Анталия остаётся привлекательным местом для российских туристов. Это подтверждается статистикой за январь-февраль 2023 года, где Россия занимает первое место по числу посетителей этого курорта.

В общем, Анталия продолжает развиваться как один из крупнейших туристических центров мира, привлекая людей со всех уголков планеты.

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