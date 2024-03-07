Вдвое больше туристов: юг России привлекает новые путешествия до 2030 года

Количество турпоездок на юг России к 2030 году может удвоиться

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Количество путешествий на Юг России к 2030 году может увеличиться вдвое, если учесть Донбасс и Новороссию, что приведет к увеличению пассажирского трафика как на железной, так и на автомобильной дороге. Эту информацию предоставил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания под председательством президента РФ Владимира Путина, сообщает ТАСС. Он отметил, что растущий спрос на поездки потребует расширения числа гостиничных номеров на почти 90 тысяч дополнительных мест. На данный момент в планах регионов лишь 82 тысяч номеров.

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"Это включает в себя модульные гостиницы и крупные проекты, такие как Новая Анапа в Краснодарском крае, Золотые пески в Крыму, и Приморск в Запорожье. По программе льготного кредитования ведется строительство 17 крупных отелей на 6 тысяч номеров. На новом этапе уже поступили заявки на еще 24 проекта на 7 тысяч номеров", — поделился министр.

Он подчеркнул, что для полной реализации экономического потенциала южных регионов необходимо снимать ограничения в сферах энергетики, ЖКХ и транспорта. Крайне важным проектом в настоящее время является реконструкция аэропорта в Сочи. Минтранс и Росавиация нашли решение, чтобы минимизировать перерывы в потоке пассажиров во время строительных работ.