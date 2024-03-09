Мать троих сыновей из столицы стала миллионным туристом, посетившим Сочи в нынешнем году

В Сочи поздравили миллионного туриста 2024 года

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Екатерина Федосеева стала миллионным туристом Сочи в текущем 2024 году, прибыв на курорт со своими тремя сыновьями из Москвы. Ее семью встретили с почестями представители администрации курорта и управляющие санатория, вручив им памятный сертификат и подарки.

Фото: Собственная работа by Arne Müseler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany.

Анализ изменения цен на размещение за предыдущий год показал, что средние расходы увеличились на 7-18%. Заместитель главы курорта Светлана Калинина подчеркнула, что к концу 2023 года стоимость номеров в 2-3-звездочных отелях заметно выросла.

В настоящее время в Сочи действует 625 объектов размещения. В зимний период наибольшим спросом как всегда пользуется санаторно-курортное лечение и оздоровление.

На праздничную дату 23 февраля в городе ожидается около 115 тысяч гостей одновременно. Курорт планирует увеличить показатели рекордного турпотока прошлого года и принять более 7,8 миллионов туристов к концу 2024 года.