Расходы туристов в Таиланде: какие страны тратят больше всего на отпуск

В Таиланде туристы начали экономить на питании

2:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

77,3% иностранных туристов, посещающих Таиланд, отдают предпочтение уличной еде, как сообщает издание Bangkok Post, ссылаясь на заместителя руководителя Туристического управления Таиланда (ТАТ) по цифровым исследованиям и разработкам Тирасила Тапена. Опрос, проведенный этим агентством, включал 30 054 респондентов, которые посетили королевство в 2023 году.

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Единственный тип стационарных заведений общепита, в котором интерес иностранных посетителей возрос с 11,9% в 2019 году до 33,2% в прошлом году, — это кофейни. Эти места являются наиболее доступными, что отражает стремление туристов к экономии. В 2023 году туристы в среднем тратили на питание 4094 тайских бата (примерно 10,7 тыс. рублей по текущему курсу) — на 43% меньше, чем в 2019 году, из-за широкого распространения и относительной доступности уличной еды в Таиланде.

В то же время расходы на проживание в отелях выросли в среднем до 23 528 батов — что на 5067 батов (13 тыс. рублей) больше, чем до пандемии. При этом цены на отели остались прежними, просто туристы предпочитают более дорогие варианты, объяснил представитель ТАТ. На фоне этого стремление экономить на еде выглядит необычно. Однако неизвестно, действительно ли это актуально для российских туристов на тайских курортах.

Что касается общих расходов иностранных туристов во время отпуска, наиболее щедрые были туристы из ближневосточных стран, которые тратили в среднем 88 512 батов (около 230 тыс. рублей) за поездку. За ними следовали гости из региона Океании (Австралия и Новая Зеландия) — 64 860 батов (около 168 тыс. рублей), США — 60 474 бата (около 157 тыс. рублей), и Европы — 59 345 батов (около 154 тыс. рублей). Российские туристы не упоминались.