Путеводитель по сувенирам: что взять с собой из отеля для запоминающегося отдыха

Иногда мы стремимся забрать с собой как можно больше сувениров с отпуска, чтобы сохранить приятные воспоминания о поездке. Марк Джонсон, основатель сети отелей H18YC, в интервью для издания The Mirror, рассказал, какие предметы из номера гостиницы можно забирать с собой, а какие лучше оставить.
Можно брать с собой одноразовые туалетные принадлежности, такие как шампунь, кондиционер, мыло и лосьон для тела, так как их стоимость уже включена в общую цену проживания.
"Однако, стоит быть осторожным с бутылками гелей или кремов большего размера, особенно если они крепятся к стене в ванной комнате, — предупреждает Джонсон, — в таком случае у вас может возникнуть проблема, если вы попытаетесь их забрать".
Ручки, конверты и небольшие блокнотики с логотипом отеля предназначены для использования, поэтому никого не удивит, если вы возьмете их с собой. Однако следует помнить, что кожаные блокноты исключаются из этого правила, отмечает Джонсон.
"Если заранее уведомить отель о том, что вы отмечаете свой медовый месяц или годовщину свадьбы, вы можете получить в подарок бутылку шампанского", — делился полезным советом эксперт.
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