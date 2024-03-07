Как книги стимулируют ваше следующее приключение: открытие вдохновения для путешествий

Книги, которые мы читаем, оказывают влияние на то, как мы выбираем место для отдыха

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Информация от Fox News, основанная на результате опроса с участием более 2000 человек, указывает на то, что многие люди находят вдохновение для путешествий в книгах.

Фото: https://allmychildrendaycare.com/get-reading-summers-no-time-to-slack-off/

Каждый четвертый участник опроса выбрал следующий курорт для отпуска, вдохновленный описаниями или упоминаниями в художественных произведениях. Кроме того, 15% опрошенных забронировали отель в том же месте, где происходят события из книги, всего лишь через один день после её прочтения.

Почти половина участников опроса — 46% — выразили желание увидеть на собственные глаза места, описанные в книгах, в реальной жизни.

Таким образом, прочтение романов, например, Франсуазы Саган, может привести к желанию отправиться в Париж, в то время как произведения Ю Несбе могут вдохновить на поездку в Осло.