Российский путешественник, побывавший в Индии, поделился своими впечатлениями в личном блоге на платформе "Дзен". Он отметил богатое культурное наследие и уникальный образ жизни страны.
Однако, он также выразил шок от нищеты и изобилия грязи, которые, по его мнению, присутствуют повсюду. По словам автора, наслаждаться культурой становится сложнее из-за всеобъемлющей нищеты, разрухи и антисанитарии.
Он рассказал о своем желании покинуть Индию уже в первый день, заметив, что количество мусора в городах настолько велико, что со временем перестаешь обращать на него внимание. А простые жители Индии, по его словам, живут в крайней нужде, что примечать невозможно, в отличие от мусора и экскрементов на улицах.
Другие российские блогеры, побывавшие в трущобах Бангладеш, также отметили, что улицы там затоплены грязью и мусором. Их больше всего поразило дружелюбное отношение местных жителей к туристам.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.