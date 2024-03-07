Индия: реальность за красочными картинками - впечатления блогера о грязи и нищете

Российский турист захотел покинуть Индию уже с первого дня пребывания

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский путешественник, побывавший в Индии, поделился своими впечатлениями в личном блоге на платформе "Дзен". Он отметил богатое культурное наследие и уникальный образ жизни страны.

Фото: https://storage.myseldon.com

Однако, он также выразил шок от нищеты и изобилия грязи, которые, по его мнению, присутствуют повсюду. По словам автора, наслаждаться культурой становится сложнее из-за всеобъемлющей нищеты, разрухи и антисанитарии.

Он рассказал о своем желании покинуть Индию уже в первый день, заметив, что количество мусора в городах настолько велико, что со временем перестаешь обращать на него внимание. А простые жители Индии, по его словам, живут в крайней нужде, что примечать невозможно, в отличие от мусора и экскрементов на улицах.

Другие российские блогеры, побывавшие в трущобах Бангладеш, также отметили, что улицы там затоплены грязью и мусором. Их больше всего поразило дружелюбное отношение местных жителей к туристам.

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