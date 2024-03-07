XV Международный фестиваль подледного лова "Чкаловская рыбалка-2024" стал самой массовой подлёдной рыбалкой в России

Фестиваль "Чкаловская рыбалка-2024" превзошел все предыдущие мероприятия по масштабам в своей истории

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

2 марта на Горьковском водохранилище прошел XV Международный фестиваль подледного лова "Чкаловская рыбалка-2024", в рамках которого был установлен рекорд России — "Самая массовая подледная рыбалка в России", сообщили из пресс-службы правительства Нижегородской области. Это событие было приурочено к 120-летию со дня рождения Валерия Чкалова. В фестивале приняли участие представители 15 регионов Российской Федерации и 48 стран мира.

Фото: flickr.com by Bureau of Land Management Oregon and Washington

Для иностранных участников была организована насыщенная культурно-развлекательная программа "Готовь удочки", в рамках которой проводили мастер-класс по ловле рыбы и гастрономическую программу "Душегрейка", включающую в себя травяные чаи с лимоном, топленое молоко, домашнее варенье, мед, печенье и пироги. Гости из-за границы также посетили гастрономическую выставку "Рыбный базар" и приняли участие в тематических экскурсиях по музейным учреждениям Чкаловска, а также в интеллектуальных играх.

Победителей наградили представители регионального правительства, актер театра и кино Виктор Бычков, выступавший в образе героя известных российских комедий о национальной охоте и рыбалке — егеря Кузьмича, а также всемирно известный путешественник Фёдор Конюхов.