За последние сутки в Ярославской области на железной дороге погибли два лося

За последние 24 часа в Ярославской области на железнодорожных путях погибли два лося. Первый инцидент произошел в Ростовском муниципальном районе на участке между станциями Сильницы и Петровск, когда лось был сбит проходящим товарным поездом около пяти утра.
Почти одновременно в Ярославском муниципальном районе, на перегоне между станциями Филино и Уткино, произошло второе столкновение, в результате которого погиб второй лось. К местам обоих происшествий незамедлительно прибыли сотрудники транспортной полиции.
Предварительное расследование не обнаружило вины со стороны работников железной дороги в этих случаях. Также было установлено, что эти события не повлияли на расписание движения поездов на упомянутых участках. Информация о гибели лосей была передана в соответствующее территориальное управление охотничьего хозяйства для дальнейшего рассмотрения.
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