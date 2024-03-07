За последние сутки в Ярославской области на железной дороге погибли два лося

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

За последние 24 часа в Ярославской области на железнодорожных путях погибли два лося. Первый инцидент произошел в Ростовском муниципальном районе на участке между станциями Сильницы и Петровск, когда лось был сбит проходящим товарным поездом около пяти утра.

Фото: pixels

Почти одновременно в Ярославском муниципальном районе, на перегоне между станциями Филино и Уткино, произошло второе столкновение, в результате которого погиб второй лось. К местам обоих происшествий незамедлительно прибыли сотрудники транспортной полиции.

Предварительное расследование не обнаружило вины со стороны работников железной дороги в этих случаях. Также было установлено, что эти события не повлияли на расписание движения поездов на упомянутых участках. Информация о гибели лосей была передана в соответствующее территориальное управление охотничьего хозяйства для дальнейшего рассмотрения.