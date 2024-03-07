Посол США в России заявила о возможности восстановление выдачи виз российским гражданам

Россиянам могут возобновить выдачу виз в США

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Посол США в России Линн Трейси заявила о текущих переговорах с российскими властями относительно возможного восстановления ряда консульских услуг, включая выдачу виз российским гражданам. Эту информацию распространил Telegram-канал американского посольства.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State

Трейси подчеркнула, что в данный момент услуги, предоставляемые посольством в Москве, ограничены из-за численных ограничений на персонал дипломатического представительства, установленных Россией. Тем не менее, США стремятся к расширению предоставляемых услуг и исследуют возможности для восстановления консульских функций, включая выдачу виз.

Для российских граждан, нуждающихся в визе для поездок в США, существуют альтернативные варианты. Трейси отметила, что в некоторых посольствах США, расположенных в других странах, работают сотрудники, владеющие русским языком, которые готовы предоставить необходимую помощь. Дополнительную информацию можно найти на официальном веб-сайте посольства.

Эти шаги являются ответом на ограничения, введенные Россией в 2021 году в ответ на американские санкции и высылку российских дипломатов. С момента мая того же года посольство США ограничило предоставление консульских услуг, включая временное прекращение выдачи недипломатических виз.