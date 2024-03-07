Посол США в России заявила о возможности восстановление выдачи виз российским гражданам

Посол США в России Линн Трейси заявила о текущих переговорах с российскими властями относительно возможного восстановления ряда консульских услуг, включая выдачу виз российским гражданам. Эту информацию распространил Telegram-канал американского посольства.
Трейси подчеркнула, что в данный момент услуги, предоставляемые посольством в Москве, ограничены из-за численных ограничений на персонал дипломатического представительства, установленных Россией. Тем не менее, США стремятся к расширению предоставляемых услуг и исследуют возможности для восстановления консульских функций, включая выдачу виз.
Для российских граждан, нуждающихся в визе для поездок в США, существуют альтернативные варианты. Трейси отметила, что в некоторых посольствах США, расположенных в других странах, работают сотрудники, владеющие русским языком, которые готовы предоставить необходимую помощь. Дополнительную информацию можно найти на официальном веб-сайте посольства.
Эти шаги являются ответом на ограничения, введенные Россией в 2021 году в ответ на американские санкции и высылку российских дипломатов. С момента мая того же года посольство США ограничило предоставление консульских услуг, включая временное прекращение выдачи недипломатических виз.
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