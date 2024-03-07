Власти Таиланда приняли решение противодействовать "русской мафии" на острове Пхукет

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Таиланд заявил о намерении бороться с деятельностью иностранных преступных групп, включая так называемую "русскую мафию", которая, по словам местных жителей и представителей бизнеса, влияет на экономику острова Пхукет. Местные предприниматели и работники туристической сферы выразили беспокойство из-за проникновения иностранных преступных организаций в бизнес. Заместитель лидера Объединенной Тайской нации Танакорн Ванбунконгчана подтвердил эти проблемы после посещения острова и анализа ситуации.

Фото: openverse by Eneas is licensed under "Mafias del Mundo: Ndrangheta" by Eneas is licensed under CC BY 2.0.

По данным The Phuket Express, власти обнаружили, что мафиозные группировки занимаются незаконным бизнесом, включая контрабанду запрещенных веществ. Вице-премьер и министр внутренних дел Анутин Чарнвиракул призвал местные власти предпринять действенные меры для борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан.

Кроме того, проблема дорожных заторов на острове Пхукет, усугубленная деятельностью преступных групп, вызвала особую озабоченность. Премьер-министр Таиланда поручил министру транспорта и соответствующим службам активизировать работы по расширению дорожной инфраструктуры с целью улучшения доступа к аэропорту острова и обеспечения лучшего транспортного обслуживания.