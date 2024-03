Власти Таиланда приняли решение противодействовать "русской мафии" на острове Пхукет

Your browser does not support the audio element.

Таиланд заявил о намерении бороться с деятельностью иностранных преступных групп, включая так называемую "русскую мафию", которая, по словам местных жителей и представителей бизнеса, влияет на экономику острова Пхукет. Местные предприниматели и работники туристической сферы выразили беспокойство из-за проникновения иностранных преступных организаций в бизнес. Заместитель лидера Объединенной Тайской нации Танакорн Ванбунконгчана подтвердил эти проблемы после посещения острова и анализа ситуации.

Фото: openverse by Eneas is licensed under "Mafias del Mundo: Ndrangheta" by Eneas is licensed under CC BY 2.0.