Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ларисе Гузеевой наложили гипс спустя неделю после перелома ноги
Hyundai переходит на гибридные системы
Science Advances: 25% лабрадоров склонны к ожирению из-за генетической мутации
Пирог с грушами, карамелью и шоколадом: готовится несложно, а получается очень эффектным
Слухи о слиянии Sony и Arrowhead оказались фейком
Жительница Тюмени рассказала, что в ее квартире живет 170 кошек
Тени для век и хайлайтер: как лучше применять рассыпчатые пигменты в макияже
Способы укоренения веток роз
Ford Performance возвращается на Пайкс-Пик

Власти Таиланда приняли решение противодействовать "русской мафии" на острове Пхукет

1:13
Туризм

Таиланд заявил о намерении бороться с деятельностью иностранных преступных групп, включая так называемую "русскую мафию", которая, по словам местных жителей и представителей бизнеса, влияет на экономику острова Пхукет. Местные предприниматели и работники туристической сферы выразили беспокойство из-за проникновения иностранных преступных организаций в бизнес. Заместитель лидера Объединенной Тайской нации Танакорн Ванбунконгчана подтвердил эти проблемы после посещения острова и анализа ситуации.

Власти Таиланда приняли решение противодействовать "русской мафии" на острове Пхукет
Фото: openverse by Eneas is licensed under "Mafias del Mundo: Ndrangheta" by Eneas is licensed under CC BY 2.0.

По данным The Phuket Express, власти обнаружили, что мафиозные группировки занимаются незаконным бизнесом, включая контрабанду запрещенных веществ. Вице-премьер и министр внутренних дел Анутин Чарнвиракул призвал местные власти предпринять действенные меры для борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан.

Кроме того, проблема дорожных заторов на острове Пхукет, усугубленная деятельностью преступных групп, вызвала особую озабоченность. Премьер-министр Таиланда поручил министру транспорта и соответствующим службам активизировать работы по расширению дорожной инфраструктуры с целью улучшения доступа к аэропорту острова и обеспечения лучшего транспортного обслуживания.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Какие растения никогда не нужно удобрять золой
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
Говорим о причинах отпадания листьев на фикусе, чтобы вы их устранили
Французские аристократы не отличались хорошими манерами Сергей Лебедев В США сатанистам разрешили продвигать своё учение в школах Дмитрий Плотников Количество миллионеров на Украине в военное время увеличилось на 16% Любовь Степушова
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчиво к холоду
Салат с яйцами, яблоками и сыром: прекрасная закуска для праздничного стола
Вы живете в квартире и хотите собаку — выход есть: лучшие породы для проживания в небольшом доме
Вы живете в квартире и хотите собаку — выход есть: лучшие породы для проживания в небольшом доме
Последние материалы
Science Advances: 25% лабрадоров склонны к ожирению из-за генетической мутации
Пирог с грушами, карамелью и шоколадом: готовится несложно, а получается очень эффектным
Слухи о слиянии Sony и Arrowhead оказались фейком
Жительница Тюмени рассказала, что в ее квартире живет 170 кошек
Тени для век и хайлайтер: как лучше применять рассыпчатые пигменты в макияже
Способы укоренения веток роз
Ford Performance возвращается на Пайкс-Пик
The Conversation: зубы мудрости являются эволюционным рудиментом человека
Влияние GTA V на создание живого игрового мира в Dragon's Dogma 2
Премьер Бельгии заявил, что помощь Украине оказывается на деньги России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников