Отдых в Таиланда: британского туриста могу казнить за наркотическую торговлю на острове Ко Тао

Британскому туристу грозит смертная казнь в Таиланде из-за обвинений в наркоторговле

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист из Великобритании может быть подвергнут смертной казни в Таиланде после обвинений в торговле наркотиками. Мужчина был арестован после пяти месяцев наблюдения полиции на острове Ко Тао, где он предположительно продавал экстази и ЛСД.

Фото: https://sochi1.ru

При задержании у британца было обнаружено большое количество наркотиков. Полиция произвела арест, когда он направлялся в бар Ecco, который, как утверждают свидетели, он посещал каждый вечер для сбыта запрещенных веществ.

Стремительно припоминаются случаи необъяснимых смертей и убийств на острове Ко Тао, включая гибель британских туристов Ханны Уизридж и Дэвида Миллера в 2014 году. Остров приобрел печальную репутацию "Острова смерти" из-за десятков других загадочных случаев смертей туристов.

На данный момент британцу предъявлены обвинения в хранении и распространении наркотиков первой категории. В случае признания вины, ему грозит либо пожизненное заключение, либо смертная казнь, в зависимости от строгости приговора суда.