Турецкий туристический сектор страдает из-за антироссийских санкций: как это влияет на отели и турфирмы

Проблемы в туристическом секторе Турции возникли из-за блокировки платежей

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно информации из турецкого издания Aydinlik, туристический сектор Турции столкнулся с проблемами из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями.

Фото: Wikipedia

Множество предпринимателей в сфере туризма столкнулись с серьезными убытками. Владельцы отелей не могут получить оплату за проживание гостей из России, а туристические агентства испытывают трудности с оплатой участия в международной выставке туризма и индустрии гостеприимства, запланированной на март в Москве.

Кроме того, компании и отели испытывают проблемы с отправкой выставочных сборов из-за блокировки карт МИР. Денежные переводы из России либо задерживаются, либо возвращаются обратно.

Если антироссийские санкции будут продолжаться, туристический бизнес Турции и его сотни тысяч работников ожидают серьезных трудностей в этом сезоне.

Представитель партии "Ватан" Сердар Ускюплю подчеркнул, что проблемы затрагивают не только туризм, но и торговлю между двумя странами. Он предупредил, что вмешательство США в торговлю между Турцией и Россией, если допустит правительство Партии справедливости и развития (ПСР), может серьезно навредить экономике страны.

Анталия, один из ключевых туристических центров Турции, где большинство иностранных посетителей — российские туристы, может понести значительные финансовые потери из-за этой ситуации.