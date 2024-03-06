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Турецкий туристический сектор страдает из-за антироссийских санкций: как это влияет на отели и турфирмы

Проблемы в туристическом секторе Турции возникли из-за блокировки платежей

1:22
Туризм

Согласно информации из турецкого издания Aydinlik, туристический сектор Турции столкнулся с проблемами из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями.

Проблемы в туристическом секторе Турции возникли из-за блокировки платежей
Фото: Wikipedia

Множество предпринимателей в сфере туризма столкнулись с серьезными убытками. Владельцы отелей не могут получить оплату за проживание гостей из России, а туристические агентства испытывают трудности с оплатой участия в международной выставке туризма и индустрии гостеприимства, запланированной на март в Москве.

Кроме того, компании и отели испытывают проблемы с отправкой выставочных сборов из-за блокировки карт МИР. Денежные переводы из России либо задерживаются, либо возвращаются обратно.

Если антироссийские санкции будут продолжаться, туристический бизнес Турции и его сотни тысяч работников ожидают серьезных трудностей в этом сезоне.

Представитель партии "Ватан" Сердар Ускюплю подчеркнул, что проблемы затрагивают не только туризм, но и торговлю между двумя странами. Он предупредил, что вмешательство США в торговлю между Турцией и Россией, если допустит правительство Партии справедливости и развития (ПСР), может серьезно навредить экономике страны.

Анталия, один из ключевых туристических центров Турции, где большинство иностранных посетителей — российские туристы, может понести значительные финансовые потери из-за этой ситуации.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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