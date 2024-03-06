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Спрос на отдых в Крыму растет: сколько стоят пакеты all Inclusive в 2024 году

Туроператоры объявили о повышении стоимости пакетов "Все включено" в Крыму

Туризм

Туроператоры раскрыли стоимость пакетов All Inclusive на самом востребованном среди россиян курорте — в Крыму. В общем, отдых в формате "все включено" на полуострове в настоящее время доступен туристам на 10-20% дешевле, чем в Краснодарском крае. Цены на путевки в мае начинаются от 45 тысяч рублей, в июне — от 55 тысяч в трехзвездочном отеле и от 100-230 тысяч рублей за пятизвездочный.

Туроператоры объявили о повышении стоимости пакетов "Все включено" в Крыму
Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По данным статистики АТОР, спрос на отдых в Крыму продолжает расти, несмотря на обстоятельства. За январь-февраль 2024 года он увеличился на 30-40% по сравнению с таким же периодом предыдущего года. Интерес к бронированию сохраняется даже на период после "бархатного сезона". Наибольшее количество бронирований приходится на июнь и сентябрь.

Эксперты отмечают, что формат "все включено" пока не очень распространен в Крыму. Из 280 объектов, предлагаемых туроператорами, только около 20 предлагают эту опцию. Это объясняется спецификой туризма в Крыму — многие туристы интересуются не только морским отдыхом, но и экскурсиями и другими развлечениями. Формат "все включено" в основном пользуется популярностью среди семейных туристов, что отражается и на выборе отелей — в основном на западном побережье Крыма, включая детский курорт Евпатория, и на специальных предложениях, чаще всего с бесплатным проживанием для детей.

Относительно цен туристов предупреждают: стоимость путевок в отелях "все включено" выросла на 10% по сравнению с 2023 годом. Кроме того, некоторые отели применяют динамическое ценообразование, и в периоды повышенного спроса цены могут увеличиваться. Однако пока нет проблем с размещением на любые даты. Тем не менее, отдых в Крыму в формате "все включено" остается на 10-15% более доступным, чем в Краснодарском крае.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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