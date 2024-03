Спрос на отдых в Крыму растет: сколько стоят пакеты all Inclusive в 2024 году

Туроператоры раскрыли стоимость пакетов All Inclusive на самом востребованном среди россиян курорте — в Крыму. В общем, отдых в формате "все включено" на полуострове в настоящее время доступен туристам на 10-20% дешевле, чем в Краснодарском крае. Цены на путевки в мае начинаются от 45 тысяч рублей, в июне — от 55 тысяч в трехзвездочном отеле и от 100-230 тысяч рублей за пятизвездочный.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0