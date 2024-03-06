Нижегородец рассказал, как ему удалось бесплатно слетать в Израиль и что его больше всего впечатлило в этой стране

Нижегородец бесплатно слетал в Израиль и поделился впечатлениями о стране

2:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Житель Нижнего Новгорода Илья бесплатно посетил Израиль. Ему не пришлось потратить ни одного рубля. Всё было оплачено: и перелёт, и гостиница, и питание, и трансферы, и экскурсии, и развлечения. Для этого ему было достаточно подтвердить документами, что он еврей.

Фото: flickr.com by Kyle Taylor is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Программа "Таглит" позволяет любому человеку еврейского происхождения в возрасте от 18 до 32 лет бесплатно слетать в Израиль на 10 дней, чем и воспользовался Илья.

"Мы дегустировали вкусный алкоголь, катались на багги, ныряли с аквалангом и просто развлекались, но больше впечатлений оставило не это", — рассказал Илья изданию nn.ru.

Больше всего Илью впечатлил раввин, приставленный к группе и ездивший вместе с туристами во все поездки. Он отвечал не только за религиозную часть, но ещё был фотографом и диджеем.

Нижегородцу запомнился город Цфат с его самобытной архитектурой и шармом. В Иерусалиме Илья, даже будучи атеистом, внезапно поверил в Бога. Это произошло у Стены Плача. Также Илье запомнилась поездка на гору Моссада, где он с группой встретил рассвет. Ради этой поездки нужно было вставать уже в 3 часа утра выходить из гостиницы, потому что днём на этой горе невозможно находиться из-за жары. В Мёртвом море Илье было не совсем комфортно из-за большого количества соли в воде.

"Купаясь в Мёртвом море, чувствуешь себя картошкой фри, которую жарят в масле. Когда я туда залез, все мелкие ранки и порезы дали о себе знать. Благо на пляже стоят удобные души, поэтому всю соль можно смыть прямо там", — рассказал Илья.

Также у него остались приятные чувства от общения с местными жителями, которые оказались дружелюбными собеседниками и охотно рассказывали о своей стране. Вечерами Илья танцевал и веселился с другими туристами. Он с улыбкой признался, что другие постояльцы гостиницы жаловались на них из-за шума.