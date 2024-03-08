Отдых в Рамадан: туристический гид по восточным традициям в Дубае

Как провести время в Дубае в период Рамадана

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

С наступлением священного месяца Рамадан, который в текущем году начинается 11 марта, Дубай преображается в уникальное место, где туристы могут окунуться в его культуру и традиции Востока. Для местных жителей Рамадан является особенно значимым временем, когда они уделяют больше внимания семье, благотворительности и заботе о близких. Вечерами устраиваются обильные застолья, которые становятся традицией для многих ресторанов и отелей, предлагающих гостям ужины в восточном стиле.

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Для туристов посещение Дубая во время Рамадана предоставляет ряд преимуществ: рестораны, кафе и торговые центры работают до поздна, а в городе проходят вечерние праздничные мероприятия. Например, с 15 марта по 7 апреля запланированы фейерверки каждые выходные в разных районах города, включая Bluewaters, JBR, Al Seef у Dubai Creek и Dubai Festival City Mall. Все фейерверки начнутся в 22:00 и будут бесплатны для всех зрителей.

Для тех, кто желает погрузиться в арабскую культуру еще глубже, рекомендуется посетить арт-площадку Jameel Art Centre, где проводятся праздничные вечера "Ramadan Nights" с разнообразными тематиками. Культурный центр Шейха Мохаммеда также организует ифтар с семейными активностями, для участия в котором требуется предварительное бронирование.

Во время Рамадана рестораны, кафе, отели и другие заведения устраивают специальные ужины ифтар, предлагая традиционные блюда и создавая праздничную атмосферу в городе. Среди мест, где можно насладиться атмосферой Рамадана, можно выделить Ramadan District, фестиваль Hai Ramadan в Expo City, водный комплекс Surreal и множество других ресторанов и культурных мероприятий, каждое из которых предлагает свой уникальный опыт празднования Рамадана.