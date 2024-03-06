Бесплатное путешествие в Израиль: изучение Израильской культуры без расходов

Россиянин бесплатно посетил Израиль и поделился своими впечатлениями о том, что там можно увидеть

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Любители путешествий постоянно удивляют своими приключениями, и на этот раз Илья из Нижнего Новгорода поделился своим захватывающим опытом посещения Израиля совершенно бесплатно.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor is licensed under CC-BY

Как сообщает "NN.RU Нижний Новгород онлайн", за 10 дней Илье удалось погрузиться в богатую историю и культуру страны без каких-либо финансовых затрат.

История Ильи началась с участия в программе под названием "Таглит", которая предоставляет бесплатные путешествия в Израиль для евреев в возрасте от 18 до 32 лет, при наличии соответствующих документов, подтверждающих их еврейское происхождение. Илья предоставил необходимые документы и воспользовался этой возможностью.

Участие в программе "Таглит" позволило Илье не только посетить известные места, такие как Голанские высоты, Старый город в Иерусалиме, Тель-Авив и побережье моря, но и окунуться в атмосферу традиций и истории еврейского народа. Организация поездки была отличной: все расходы были покрыты, включая трансферы, проживание, питание и развлечения.

Для Ильи Израиль стал страной, совершенно отличной от российской реальности. Это была не просто поездка, а возможность ближе познакомиться с культурой и традициями этой удивительной страны. Важной частью опыта для Ильи стало общение с местными жителями, которые делились своими впечатлениями и историями.

Старый город в Иерусалиме оказался одним из наиболее запоминающихся мест для Ильи. Его узкие улочки, архитектура и исторические памятники наполнены духом веков и создают уникальную атмосферу. Это путешествие стало для Ильи не просто отдыхом, а возможностью расширить свой кругозор и глубже понять чужую культуру.

ИЗРАИЛЬ: Как живут русские евреи. Переезд в Тель-Авив во время войны, теракты и депрессия