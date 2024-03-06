Роман Путин, член правления "Опоры России" и глава комитета поддержки президента, прибыл в Ульяновск в прошлые выходные, чтобы присоединиться к активистам из разных регионов, собравшимся преодолеть более 15 км пути по льду, соединяющему берега Волги.
Местное отделение Всероссийского комитета поддержки Путина организовало масштабное мероприятие, в котором приняли участие общественники, предприниматели и молодежь из различных регионов, включая Ульяновскую область, Уфу, Самару, Тольятти, Рязань, Москву, Ставрополь и другие города. Всего в акции приняли участие 70 человек.
Маршрут начался у Президентского моста и завершился на пляже "Бризо" в Новом городе. В ходе мероприятия проводились соревнования на скорость, которые состояли из двух этапов. Лучшее время показала команда из Ульяновска, которая преодолела маршрут за 1 час 49 минут.
Роман Путин и глава регионального комитета поддержки Руслан Кадермятов также присоединились к участникам и прошли весь маршрут по льду. Они отметили, что цель акции — выразить поддержку президенту и пропагандировать здоровый образ жизни и единение нации.
Это не первое мероприятие, проводимое региональным комитетом. В прошлом году участники отправились в пеший поход по эко-тропе "Ундория". Руслан Кадермятов подчеркнул, что подобные активности — отличная возможность показать туристические возможности региона и провести время с пользой.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.