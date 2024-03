Здоровый образ жизни и единение нации: Ульяновск организует масштабный переход по Волге в поддержку президента

Роман Путин, член правления "Опоры России" и глава комитета поддержки президента, прибыл в Ульяновск в прошлые выходные, чтобы присоединиться к активистам из разных регионов, собравшимся преодолеть более 15 км пути по льду, соединяющему берега Волги.

Фото: wikimapia by gamekeeper is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported