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Саудовская Аравия: взлет нового туристического гиганта и его привлекательность для российских путешественников

Количество туристов из России, посещающих Саудовскую Аравию, удвоилось

2:35
Туризм

В 2023 году количество российских туристов, посетивших Саудовскую Аравию, увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом и составило 106 тысяч. Об этом заявил директор управления по туризму Саудовской Аравии, Фахд Хамидаддин, в интервью РБК.

Количество туристов из России, посещающих Саудовскую Аравию, удвоилось
Фото: openverse by [email protected] is licensed under CC BY-SA 2.0

Он отметил, что заметное увеличение числа посетителей в стране произошло в основном среди религиозных паломников, направляющихся в Мекку и Медину, а также среди отдыхающих. Общее количество иностранных туристов, посетивших Саудовскую Аравию в 2023 году, составило 106,2 миллиона человек, что на 12% больше, чем годом ранее.

Согласно Всемирной туристической организации, Саудовская Аравия в 2023 году стала самым быстрорастущим туристическим направлением среди стран G20, превзойдя планы на семь лет. Ранее страна была закрыта для туристов, принимая лишь деловых посетителей, транзитных путешественников и паломников. Однако с принятием проекта "Видение 2030" наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом в 2016 году, Саудовская Аравия начала активно развивать туризм с целью сокращения зависимости экономики от нефтяного экспорта.

С 2019 года страна начала выдавать туристические визы гражданам 49 стран, включая Россию. По планам страны, к 2030 году в Саудовскую Аравию должны ежегодно приезжать 150 миллионов туристов. Помимо этого, Саудовская Аравия планирует активно привлекать иностранных туристов через сотрудничество с местными партнерами, включая Россию.

Среди ключевых привлекательных моментов для туристов, по словам Хамидаддина, являются богатое культурное наследие страны и развитие курортов на берегах Красного моря. Проекты, такие как Red Sea Project и Neom, направлены на развитие туризма и создание новых аттракций для посетителей. Ожидается, что Саудовская Аравия станет конкурентоспособной в туристической индустрии и привлечет больше туристов из разных стран, включая Россию. Российские туроператоры также отмечают рост спроса на поездки в Саудовскую Аравию.

Как отмечают в компании Tez Tour, интерес к стране растет, в основном, за счет экскурсионных программ и желания погрузиться в местную культуру. Представитель туроператора "Интурист" также отмечает увеличение спроса на туры в страну, связанное с ее открытием для туристов и доступностью визового режима.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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