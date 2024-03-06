В Пекинском выставочном центре 15 марта будет организовано важное событие — первое масштабное празднование начала русской зимы. А 17 марта эта же церемония пройдет в Сиане, центральном городе провинции Шэньси. Об этом сообщила пресс-служба председателя российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, Бориса Титова.
Пресс-служба напомнила, что президентом России объявлены 2024-2025 годы перекрестными годами культуры России и Китая. В рамках этой инициативы запланирована серия культурных мероприятий. После празднования китайского Нового года в России пришло время представить восточным соседям Масленицу.
В Пекине праздник начнется в 16:00, а через два часа состоится концерт с участием ансамбля казачьей песни "Криница", Московского казачьего хора и ансамбля "Коробейник". В Сиане начало концерта запланировано на 17:00, как указано в пресс-релизе.
Посетители мероприятия смогут познакомиться с традицией народных гуляний и ощутить атмосферу веселья и угощений, которая предшествует православному Великому посту, как отмечено в релизе.
"Традиционные русские блины символизируют чревоугодие, а скоромохи и певцы — веселье. Казаки, мастера холодного оружия, продемонстрируют сабраж — искусство открывания бутылок шампанского с помощью сабли. Уверен, что китайские гости оценят русскую гостеприимность и нашу культурную традицию" — сообщил Титов.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.