Масленица в Китае: культурное событие года в Пекине и Сиане

В Китае впервые будет проведено масштабное празднование русской Масленицы

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Пекинском выставочном центре 15 марта будет организовано важное событие — первое масштабное празднование начала русской зимы. А 17 марта эта же церемония пройдет в Сиане, центральном городе провинции Шэньси. Об этом сообщила пресс-служба председателя российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, Бориса Титова.

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Пресс-служба напомнила, что президентом России объявлены 2024-2025 годы перекрестными годами культуры России и Китая. В рамках этой инициативы запланирована серия культурных мероприятий. После празднования китайского Нового года в России пришло время представить восточным соседям Масленицу.

В Пекине праздник начнется в 16:00, а через два часа состоится концерт с участием ансамбля казачьей песни "Криница", Московского казачьего хора и ансамбля "Коробейник". В Сиане начало концерта запланировано на 17:00, как указано в пресс-релизе.

Посетители мероприятия смогут познакомиться с традицией народных гуляний и ощутить атмосферу веселья и угощений, которая предшествует православному Великому посту, как отмечено в релизе.

"Традиционные русские блины символизируют чревоугодие, а скоромохи и певцы — веселье. Казаки, мастера холодного оружия, продемонстрируют сабраж — искусство открывания бутылок шампанского с помощью сабли. Уверен, что китайские гости оценят русскую гостеприимность и нашу культурную традицию" — сообщил Титов.