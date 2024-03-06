Проституция в отелях Турции: полиция начинает широкомасштабное расследование

Гостиницы Турции превращаются в бордели для туристов

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкая полиция расследует серьезные обвинения, связанные с отелями, которые, как утверждается, превращаются в бордели для туристов. Согласно заявлениям, в стране обнаружена сеть гостиниц, где предлагаются услуги проституток, причём некоторые из этих отелей принадлежат начальникам полиции. Расследование началось в столичном регионе Анкары, но существует вероятность, что подобный бизнес распространён и в других городах, включая Стамбул и прибрежные курорты, где следователи также проводят проверки.

Фото: flickr.com by Константин Барбу is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Инициатива по расследованию была запущена ещё в ноябре прошлого года. Лидер партии "Ийи", Мерал Акшенер, на встрече партии в Стамбуле высказал обвинения в адрес начальников полиции, которые якобы владеют отелями и принуждают сирот заниматься проституцией в них.

Расследование охватило несколько отелей, в основном в районах Анкары, таких как Газиосманпаша, где произошел инцидент сексуального насилия, закончившийся самоубийством. Кроме того, были проверены отели в Малтепе и другом районе, привлекшие внимание полиции после назначения на должность министра внутренних дел Али Четинкая, ранее принадлежавшего турецкому мафиози Эрхану Гюндюзу.

Инициаторы расследования утверждают, что схема настолько распространена, что ограничивается несколькими отелями, и подчёркивают связь между мафией и политикой. В обвинениях упоминается даже бывший министр внутренних дел Сулейман Сойлу, которого обвиняют в преступлениях, включая наркотики, проституцию, ростовщичество и контроль ночных клубов, а также бывшие высокопоставленные члены полиции. Также отмечается, что проституция является частью основного криминального бизнеса, включая контрабанду наркотиков.