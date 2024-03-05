Остров Пхукет под угрозой: новая инфекция затрагивает туристов

На острове Пхукет появилась новая непонятная инфекция, которая заражает туристов.
По данным СМИ, люди страдают от сильного кашля, слабости и высокой температуры, достигающей 39 градусов. Симптомы болезни продолжаются более месяца даже после возвращения домой с курорта.
Медики пока не могут установить точный диагноз, однако некоторые считают, что это может быть грипп, а другие — бактериальная инфекция.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.