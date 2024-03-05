Остров Пхукет под угрозой: новая инфекция затрагивает туристов

На острове Пхукет активно распространяется недавно обнаруженный вирус

0:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

На острове Пхукет появилась новая непонятная инфекция, которая заражает туристов.

Фото: flickr. com by NIAID is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По данным СМИ, люди страдают от сильного кашля, слабости и высокой температуры, достигающей 39 градусов. Симптомы болезни продолжаются более месяца даже после возвращения домой с курорта.

Медики пока не могут установить точный диагноз, однако некоторые считают, что это может быть грипп, а другие — бактериальная инфекция.