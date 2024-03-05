Чёрное море лидирует у российских туристов: стала известна статистика за прошлый год

Статистика за предыдущий год показывает, что каждая десятая поездка российских туристов связана с морским отдыхом.
Наибольшей популярностью среди путешественников, предпочитающих побережье, пользуется Черное море, которое привлекло более половины (54%) всех туристических маршрутов к морю. Балтийское море занимает второе место с долей в 21%, в то время как на третьем месте находятся Азовское и Каспийское моря, каждое с долей в 8%.
Отмечается, что популярность поездок к Азовскому морю снизилась на треть, в то время как интерес к Каспийскому морю значительно вырос по сравнению с предыдущими периодами. Согласно данным аналитиков компании МТС, количество поездок к Каспийскому морю заметно увеличилось.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.