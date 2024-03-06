Индустрия гостеприимства в Крыму в поиске талантов

В сфере туризма в Крыму нужно еще 200 тысяч человек

0:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сейчас в сфере туризма в Крыму требуется примерно 200 тысяч работников.

Фото: https://t.me/krimski

Об этом заявил председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей, отметив, что особенно нужны молодые люди, включая студентов.

На данный момент на полуострове действует 1,17 тысячи гостиничных объектов, в то время как ежегодно регион посещают от 5 до 6 миллионов туристов.