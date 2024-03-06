Сейчас в сфере туризма в Крыму требуется примерно 200 тысяч работников.
Об этом заявил председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей, отметив, что особенно нужны молодые люди, включая студентов.
На данный момент на полуострове действует 1,17 тысячи гостиничных объектов, в то время как ежегодно регион посещают от 5 до 6 миллионов туристов.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.