Безопасный горный поход: спасатели сопровождают молодых людей в горах Сочи

Участникам молодежного мероприятия — Всемирного фестиваля молодежи в горах Сочи потребовалась помощь из-за переутомления, что помешало им продолжить свой поход. Сотрудники Южного Регионального Поисково-Спасательного Отряда МЧС России пришли на помощь участникам похода к Пихтовой поляне. Они дважды оказали помощь тем, кто истощился и сорвался с маршрута. Спасатели, прибывшие на снегоходе, доставили их из лесного массива к верхней станции канатной дороги.
Горный поход, организованный ФТ Сириусом и Университетом "Сириус", проводился под пристальным вниманием спасателей, которые следили за безопасностью участников на протяжении всего маршрута.
На этот поход отправились 40 гостей из разных стран, включая:
Они преодолели шесть километров на снегоступах по новому участку экотропы на склоне горного хребта Псехако.
Этот путь через заснеженные горы занял четыре часа.
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