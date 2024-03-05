Безопасный горный поход: спасатели сопровождают молодых людей в горах Сочи

В ходе горного похода в Сочи спасатели МЧС дважды оказали помощь участникам Всемирного фестиваля молодежи

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Участникам молодежного мероприятия — Всемирного фестиваля молодежи в горах Сочи потребовалась помощь из-за переутомления, что помешало им продолжить свой поход. Сотрудники Южного Регионального Поисково-Спасательного Отряда МЧС России пришли на помощь участникам похода к Пихтовой поляне. Они дважды оказали помощь тем, кто истощился и сорвался с маршрута. Спасатели, прибывшие на снегоходе, доставили их из лесного массива к верхней станции канатной дороги.

Фото: flickr.com by Irene2005 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Горный поход, организованный ФТ Сириусом и Университетом "Сириус", проводился под пристальным вниманием спасателей, которые следили за безопасностью участников на протяжении всего маршрута.

На этот поход отправились 40 гостей из разных стран, включая:

Великобританию

Исландию

Канаду

Нидерланды

Боливию

Панаму

Россию

Они преодолели шесть километров на снегоступах по новому участку экотропы на склоне горного хребта Псехако.

Этот путь через заснеженные горы занял четыре часа.