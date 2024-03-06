Дубайские цены на продукты: как сэкономить на питании во время отпуска

Дубай привлекает огромное количество туристов своей великолепной архитектурой и многообразием достопримечательностей. Однако, путешественникам стоит быть готовыми к тому, что цены на продукты питания здесь не сильно отличаются от цен в других крупных городах мира. Об этом сообщил российский блогер, посетивший недавно Эмираты.
Он отметил, что большинство товаров в Дубае стоят примерно столько же, сколько и в Москве, за исключением некоторых популярных продуктов. Блогер выяснил, что кофе и чай в обычных магазинах здесь обходятся дороже. Он посоветовал туристам взять с собой заварной чай, поскольку это единственный доступный вид чая в городе-эмирате. Еще одним дорогим товаром оказались пельмени "Мираторг", цена за пачку которых составляет 1'500 рублей.
Блогер также предоставил список цен на некоторые продукты в Дубае, пересчитанный в рубли для удобства. Например:
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