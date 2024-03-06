Дубайские цены на продукты: как сэкономить на питании во время отпуска

Цены на продукты питания в Дубае соответствуют ценам в Москве

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Дубай привлекает огромное количество туристов своей великолепной архитектурой и многообразием достопримечательностей. Однако, путешественникам стоит быть готовыми к тому, что цены на продукты питания здесь не сильно отличаются от цен в других крупных городах мира. Об этом сообщил российский блогер, посетивший недавно Эмираты.

Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain

Он отметил, что большинство товаров в Дубае стоят примерно столько же, сколько и в Москве, за исключением некоторых популярных продуктов. Блогер выяснил, что кофе и чай в обычных магазинах здесь обходятся дороже. Он посоветовал туристам взять с собой заварной чай, поскольку это единственный доступный вид чая в городе-эмирате. Еще одним дорогим товаром оказались пельмени "Мираторг", цена за пачку которых составляет 1'500 рублей.

Блогер также предоставил список цен на некоторые продукты в Дубае, пересчитанный в рубли для удобства. Например:

яйца (15 штук) обойдутся в 280 рублей

сметана будет стоить 500 рублей за банку

сливочное масло (200 гр.) — 370 рублей

кофе Nescafe (180 гр.) составляет 1'500 рублей

Куриная колбаса обойдется в 200 рублей за батон, а мясная — около 750 рублей за батон

йогурт "Активия" будет стоить 200 рублей

местное молоко (0,75 литра) — 150 рублей

мороженое с манго и клубникой (1 кг) — 280 рублей

эскимо на палочке — 100 рублей

творог (300 гр.) обойдется в 700 рублей

рыба Дорадо (1 кг) — около 750 рублей

креветки (1 кг) — 1'100 рублей

крабы (1 кг) — около 1'300 рублей

слойки с сыром и хлеб будут стоить по 100 рублей каждый

Питьевая вода (1,5 литра) — 50 рублей

вода с газом (1,5 литра) — около 75 рублей

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