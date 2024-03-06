Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов

В авиационной отрасли наблюдается необычная динамика: стоимость билетов эконом-класса иногда может превышать цены на билеты первого класса. Это связано с тем, что системы бронирования реагируют на частоту запросов с одного IP-адреса или через единое устройство.
Повторное использование одной и той же поисковой системы может привести к увеличению цен. Однако существуют методы, позволяющие сэкономить при покупке билетов. Выбирая наиболее выгодные дни и время для бронирования и перелета, можно существенно снизить расходы. Кроме того, эксперты рекомендуют обращать внимание на ключевые даты бронирования, чтобы избежать переплаты.
Важно также учитывать определенные ключевые даты и периоды, когда цены на билеты обычно ниже. Например, самая доступная неделя для полетов в 2024 году — с 7 по 14 октября. Кроме того, портал Vrbo подсказывает обратить внимание на семь значимых дат для бронирования, включая государственные праздники и школьные каникулы.
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