Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов

Стоимость билетов экономкласса может превышать цены на билеты первого класса

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

В авиационной отрасли наблюдается необычная динамика: стоимость билетов эконом-класса иногда может превышать цены на билеты первого класса. Это связано с тем, что системы бронирования реагируют на частоту запросов с одного IP-адреса или через единое устройство.

Фото: flickr. com by Jordi Cucurull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Повторное использование одной и той же поисковой системы может привести к увеличению цен. Однако существуют методы, позволяющие сэкономить при покупке билетов. Выбирая наиболее выгодные дни и время для бронирования и перелета, можно существенно снизить расходы. Кроме того, эксперты рекомендуют обращать внимание на ключевые даты бронирования, чтобы избежать переплаты.

Важно также учитывать определенные ключевые даты и периоды, когда цены на билеты обычно ниже. Например, самая доступная неделя для полетов в 2024 году — с 7 по 14 октября. Кроме того, портал Vrbo подсказывает обратить внимание на семь значимых дат для бронирования, включая государственные праздники и школьные каникулы.