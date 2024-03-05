Скандальное видео: полуголая туристка в меховой шапке возмутила жителей Пхукета

Видеоролик, на котором видна полуголая туристка в меховой шапке, вызвал недовольство среди жителей Пхукета.
В интернете было опубликовано видео, где молодая женщина прогуливается по Старому городу в бикини и прозрачном платье. Это стало поводом для критики как со стороны местных жителей, так и туристов. В то же время некоторые высказались в защиту туристки, полагая, что ее поведение нормально и законно.
Пользователи также предположили, что она могла надеть вызывающий наряд для фотосессии, учитывая, что в ее компании был человек с профессиональной камерой.
Этот случай вызвал шок у многих, стремящихся сохранить традиционные ценности и культуру Таиланда. Тем не менее, большинство туристов остаются спокойными и продолжают наслаждаться пребыванием в этом прекрасном городе.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.