Скандальное видео: полуголая туристка в меховой шапке возмутила жителей Пхукета

Обнаженная туристка в меховой шапке стала причиной ожесточенных дебатов на Пхукете

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Видеоролик, на котором видна полуголая туристка в меховой шапке, вызвал недовольство среди жителей Пхукета.

Фото: unsplash.com by Кристофер Кэмпбелл chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0

В интернете было опубликовано видео, где молодая женщина прогуливается по Старому городу в бикини и прозрачном платье. Это стало поводом для критики как со стороны местных жителей, так и туристов. В то же время некоторые высказались в защиту туристки, полагая, что ее поведение нормально и законно.

Пользователи также предположили, что она могла надеть вызывающий наряд для фотосессии, учитывая, что в ее компании был человек с профессиональной камерой.

Этот случай вызвал шок у многих, стремящихся сохранить традиционные ценности и культуру Таиланда. Тем не менее, большинство туристов остаются спокойными и продолжают наслаждаться пребыванием в этом прекрасном городе.