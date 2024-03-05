Необычный эпизод на Пхукете: китайский турист и его автомобиль на пляже Камала

Китайский турист стал героем Пхукета после неприятного инцидента

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

На острове Пхукет китайский турист стал объектом внимания во многих видеозаписях после того, как его арендованный автомобиль оказался в затруднительной ситуации на пляже Камала. В ранние часы утра турист проигнорировал предупреждающие знаки и рекомендации местных жителей, решив проехать по участку, затопленному водой. В итоге его джип застрял в песке на пляже.

Фото: Wikipedia by Pete Stewart from Perth, Australia. Paradise in Phuket is licensed under CC BY-SA 2.0

Туристы и местные жители начали снимать происходящее на видео, комментируя происшествие насмешливо. Некоторые иностранцы предложили использовать слона для того, чтобы поднять машину, но в итоге пришел эвакуатор.

Китаец оставался на месте, слушая музыку на всю округу. По всей видимости, он не особенно расстроился из-за сложившейся ситуации. Однако пока не ясно, какие финансовые последствия это может повлечь за собой для него.