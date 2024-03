Необычный эпизод на Пхукете: китайский турист и его автомобиль на пляже Камала

Your browser does not support the audio element.

На острове Пхукет китайский турист стал объектом внимания во многих видеозаписях после того, как его арендованный автомобиль оказался в затруднительной ситуации на пляже Камала. В ранние часы утра турист проигнорировал предупреждающие знаки и рекомендации местных жителей, решив проехать по участку, затопленному водой. В итоге его джип застрял в песке на пляже.

Фото: Wikipedia by Pete Stewart from Perth, Australia. Paradise in Phuket is licensed under CC BY-SA 2.0