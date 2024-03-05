Необычный эпизод на Пхукете: китайский турист и его автомобиль на пляже Камала

На острове Пхукет китайский турист стал объектом внимания во многих видеозаписях после того, как его арендованный автомобиль оказался в затруднительной ситуации на пляже Камала. В ранние часы утра турист проигнорировал предупреждающие знаки и рекомендации местных жителей, решив проехать по участку, затопленному водой. В итоге его джип застрял в песке на пляже.
Туристы и местные жители начали снимать происходящее на видео, комментируя происшествие насмешливо. Некоторые иностранцы предложили использовать слона для того, чтобы поднять машину, но в итоге пришел эвакуатор.
Китаец оставался на месте, слушая музыку на всю округу. По всей видимости, он не особенно расстроился из-за сложившейся ситуации. Однако пока не ясно, какие финансовые последствия это может повлечь за собой для него.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.