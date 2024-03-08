Как выбрать идеальное место в самолете: советы профессионала из авиакомпании

Самые популярные места в самолетах

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардесса Рози Авад из авиакомпании Virgin Australia поделилась своими советами о том, как выбрать идеальное место на борту самолета. По ее мнению, оптимальным выбором является место в 5-м ряду у окна на Boeing 737-800. Она отметила, что это место предоставляет превосходный вид на крыло самолета, дополнительное пространство для ног и возможность удобно разместить сумку под сиденьем. Кроме того, оно находится близко к выходу и обслуживается персоналом раньше остальных во время полета.

Фото: Фото: ru.freepik.com

Тем не менее, Рози подчеркнула, что предпочитает избегать сидения рядом с туалетом из-за возможного неприятного запаха. Она также рекомендует избегать последнего ряда в салоне и мест, расположенных рядом с другими туалетами. В целом, по мнению Рози, наиболее комфортное место на борту находится над крыльями самолета