Шри-Ланка продолжает привлекать увеличивающееся количество туристов из России. Согласно данным Министерства туризма страны, количество российских посетителей выросло на 102,3% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 218 350 человек. В феврале 2024 года Россия стала лидером среди стран, отправляющих наибольшее количество туристов на Шри-Ланку.
Однако некоторые местные жители высказывают свое недовольство тем, что некоторые русские владельцы баров и клубов организуют "белые" вечеринки, куда пропускают только белых посетителей. Недавно бар Sarayka Lounge на курорте Унаватуна провел вечеринку Opening White Party с фейсконтролем, ограничивающим доступ только для белых, что вызвало скандал. В социальных сетях местные жители выразили негодование по поводу того, что в заведение допускают только белых иностранцев.
Это возмущение местных жителей привело к тому, что Посольство Российской Федерации в Шри-Ланке опубликовало официальное заявление, призывающее российских граждан соблюдать местные законы и традиции.
Ранее иммиграционный департамент Шри-Ланки выдал циркуляр для Министерства туризма, в котором отмечалось, что все туристы из России и Украины, пребывающие на острове в течение продолжительного времени, должны покинуть страну до 7 марта. В двух "горячих точках", Велигаме и Аругам-Бее, наблюдалось увеличение числа предприятий, владельцами которых являлись российские иммигранты, и во многих из них допускались только посетители с белой кожей, при этом запрещался вход местным жителям, что привело к нарастанию напряженности в местных сообществах.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.