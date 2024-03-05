Туризм на Шри-Ланке: рост посещений российских туристов в 2024 году

Власти Шри-Ланки призывают туристов соблюдать и уважать местные обычаи и традиции

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Шри-Ланка продолжает привлекать увеличивающееся количество туристов из России. Согласно данным Министерства туризма страны, количество российских посетителей выросло на 102,3% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 218 350 человек. В феврале 2024 года Россия стала лидером среди стран, отправляющих наибольшее количество туристов на Шри-Ланку.

Фото: wikimedia.org

Однако некоторые местные жители высказывают свое недовольство тем, что некоторые русские владельцы баров и клубов организуют "белые" вечеринки, куда пропускают только белых посетителей. Недавно бар Sarayka Lounge на курорте Унаватуна провел вечеринку Opening White Party с фейсконтролем, ограничивающим доступ только для белых, что вызвало скандал. В социальных сетях местные жители выразили негодование по поводу того, что в заведение допускают только белых иностранцев.

Это возмущение местных жителей привело к тому, что Посольство Российской Федерации в Шри-Ланке опубликовало официальное заявление, призывающее российских граждан соблюдать местные законы и традиции.

Ранее иммиграционный департамент Шри-Ланки выдал циркуляр для Министерства туризма, в котором отмечалось, что все туристы из России и Украины, пребывающие на острове в течение продолжительного времени, должны покинуть страну до 7 марта. В двух "горячих точках", Велигаме и Аругам-Бее, наблюдалось увеличение числа предприятий, владельцами которых являлись российские иммигранты, и во многих из них допускались только посетители с белой кожей, при этом запрещался вход местным жителям, что привело к нарастанию напряженности в местных сообществах.

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