Ограничения для Airbnb и других платформ: что означает это для туристического рынка Европы

Парламент Европейского союза ввел ограничения на использование Airbnb для краткосрочной аренды жилья

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Борьба с онлайн-платформами для краткосрочной аренды жилья в туристических целях активно развернулась в Европейском союзе. Крупные игроки, такие как Airbnb, столкнулись с новыми ограничениями после того, как Европейский парламент принял законодательное постановление, направленное на регулирование онлайн-аренды. Этот шаг был предпринят для защиты потребителей от мошенничества в области краткосрочной аренды и смягчения воздействия на рынок недвижимости, который страдает от уменьшения доли долгосрочных аренд.

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Постановление было принято с огромным большинством голосов на Генеральной ассамблее Европейского парламента. Оно направлено на содействие установлению более жестких правил, регулирующих краткосрочную аренду жилья в ЕС. Ожидается, что это предотвратит незаконную аренду и уменьшит спекуляции, благодаря более активному обмену информацией.

Основные последствия таких мер включают "вытеснение" постоянных жителей из центров популярных туристических городов, избыточный туризм и недобросовестную конкуренцию. Закон также ориентирован на помощь местным властям в решении проблемы жилищного кризиса, обеспечивая доступ к жилью по разумным ценам.

Некоторые из ограничений уже введены в действие. Например, в Амстердаме и Париже установлены ограничения на сроки аренды жилья для туристов. В Нидерландах, где проблема нехватки жилья особенно острая, сдача жилья через платформу Airbnb на краткий срок ограничена 30 днями в году, остальное время предоставляется для долгосрочной аренды местным жителям. Кроме того, в 2022 году 23 государства-члена ЕС внесли изменения в правила онлайн-аренды для обеспечения более строгого контроля.