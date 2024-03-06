Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Во Владивостоке стало удобнее наблюдать за редкими красноухими черепахами
Чешские археологи обнаружили бронзовую поясную пряжку древних славян в Южной Моравии
От штрафа до тюрьмы: что грозит жителям Приморья за "противопожарные" нарушения
Что делать, если фикус стал сбрасывать листья
Почти на 10% Хабаровский край за 2023 год увеличил торговый оборот с Китаем
Польза шоколада: экспертное мнение диетолога и эндокринолога
Кофейный торт с грецкими орехами: идеальный десерт к Международному женскому дню
Можно ли давать кости собаке
Александр Буйнов поделился историями о своих отношениях с женой
Ограничения для Airbnb и других платформ: что означает это для туристического рынка Европы

Парламент Европейского союза ввел ограничения на использование Airbnb для краткосрочной аренды жилья

1:45
Туризм

Борьба с онлайн-платформами для краткосрочной аренды жилья в туристических целях активно развернулась в Европейском союзе. Крупные игроки, такие как Airbnb, столкнулись с новыми ограничениями после того, как Европейский парламент принял законодательное постановление, направленное на регулирование онлайн-аренды. Этот шаг был предпринят для защиты потребителей от мошенничества в области краткосрочной аренды и смягчения воздействия на рынок недвижимости, который страдает от уменьшения доли долгосрочных аренд.

Парламент Европейского союза ввел ограничения на использование Airbnb для краткосрочной аренды жилья
Фото: Собственная работа by Планировщик открытых сеток / Scalable Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0.

Постановление было принято с огромным большинством голосов на Генеральной ассамблее Европейского парламента. Оно направлено на содействие установлению более жестких правил, регулирующих краткосрочную аренду жилья в ЕС. Ожидается, что это предотвратит незаконную аренду и уменьшит спекуляции, благодаря более активному обмену информацией.

Основные последствия таких мер включают "вытеснение" постоянных жителей из центров популярных туристических городов, избыточный туризм и недобросовестную конкуренцию. Закон также ориентирован на помощь местным властям в решении проблемы жилищного кризиса, обеспечивая доступ к жилью по разумным ценам.

Некоторые из ограничений уже введены в действие. Например, в Амстердаме и Париже установлены ограничения на сроки аренды жилья для туристов. В Нидерландах, где проблема нехватки жилья особенно острая, сдача жилья через платформу Airbnb на краткий срок ограничена 30 днями в году, остальное время предоставляется для долгосрочной аренды местным жителям. Кроме того, в 2022 году 23 государства-члена ЕС внесли изменения в правила онлайн-аренды для обеспечения более строгого контроля.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники

Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.

Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?
Мифы и правда о надежности двигателей Kia Rio и Hyundai Solaris
Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае
Взойдут даже старые семена: рассказываем как это делать
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Со своей гордыней и колонизаторским апломбом Запад проиграл России Дмитрий Плотников Пентагон опроверг слова министра обороны Сингапура об F-35, выдав цели НАТО Любовь Степушова
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли пытавшихся сдаться российских солдат
Урожай голубики будет хорошим, если правильно подкормить голубику
Урожай голубики будет хорошим, если правильно подкормить голубику
Последние материалы
Во Владивостоке стало удобнее наблюдать за редкими красноухими черепахами
Чешские археологи обнаружили бронзовую поясную пряжку древних славян в Южной Моравии
От штрафа до тюрьмы: что грозит жителям Приморья за "противопожарные" нарушения
Что делать, если фикус стал сбрасывать листья
Почти на 10% Хабаровский край за 2023 год увеличил торговый оборот с Китаем
Польза шоколада: экспертное мнение диетолога и эндокринолога
Кофейный торт с грецкими орехами: идеальный десерт к Международному женскому дню
Можно ли давать кости собаке
Александр Буйнов поделился историями о своих отношениях с женой
Ошибки при использовании механического стояночного тормоза: советы ГИБДД
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников