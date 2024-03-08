Оранжевые волны: таинственное явление на побережье Турции заинтриговало туристов

В Турции напуганные отдыхающие стали свидетелями необычного явления: вода на северном побережье Мраморного моря приобрела необычный оранжевый оттенок.
По данным местного издания "Akdeniz Gercek", причиной этого явления является ежегодное размножение планктона. Эксперты считают, что это естественный процесс, который повторяется ежегодно в этот период.
Размножение планктона приводит к изменению цвета воды на ярко-оранжевый, что может заметно изменить облик морского побережья. Однако это явление обычно не представляет угрозы для морских и рыбных популяций.
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