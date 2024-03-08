Оранжевые волны: таинственное явление на побережье Турции заинтриговало туристов

Побережье Турции приобрело оранжевый оттенок

0:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Турции напуганные отдыхающие стали свидетелями необычного явления: вода на северном побережье Мраморного моря приобрела необычный оранжевый оттенок.

Фото: openverse by F H Mira is licensed under CC BY-SA 2.0

По данным местного издания "Akdeniz Gercek", причиной этого явления является ежегодное размножение планктона. Эксперты считают, что это естественный процесс, который повторяется ежегодно в этот период.

Размножение планктона приводит к изменению цвета воды на ярко-оранжевый, что может заметно изменить облик морского побережья. Однако это явление обычно не представляет угрозы для морских и рыбных популяций.