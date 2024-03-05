Изменения в работе визовых центров: проверьте выходные дни перед подачей документов

Редакция pravda. ru выяснила, какие изменения произойдут в работе визовых центров Евросоюза и других стран в ближайший месяц.
Обычно выходные в визовых центрах совпадают с российскими, однако следует учитывать также национальные праздники. Так, с 8 по 10 марта прием документов в визовых центрах не будет осуществляться. Некоторые представительства также объявили о дополнительных нерабочих днях.
Например, на Кипре не будут принимать документы 18-го марта ("чистый понедельник") и 25-го марта (День независимости Греции). Консульство Греции также будет закрыто в эти дни. Однако на сайте визового центра эти даты не отмечены как выходные.
Визовые центры Испании не будут работать 28-го марта (Великий Четверг) и 29-го марта (Страстная Пятница). Тем не менее, в эти дни будет доступна услуга мобильной биометрии.
Генеральное консульство Италии в Москве закроется 1 апреля на День Ангела, но визовый центр продолжит свою работу.
В визовом центре Китая также сообщили о выходных в Международный женский день. Кроме того, он не будет работать 4-6 апреля из-за Дня поминовения усопших.
Ранее мы сообщали о рекомендации для жителей регионов начать подачу документов на визы заранее, чтобы успеть получить шенген к лету. Также стоит учитывать, что во второй половине апреля у консульств и визовых центров также будут праздничные дни, а после них наступят длинные майские выходные.
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