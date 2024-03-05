Изменения в работе визовых центров: проверьте выходные дни перед подачей документов

Визовые центры в России не будут работать не только 8 марта, но и в другие дни

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Редакция pravda. ru выяснила, какие изменения произойдут в работе визовых центров Евросоюза и других стран в ближайший месяц.

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Обычно выходные в визовых центрах совпадают с российскими, однако следует учитывать также национальные праздники. Так, с 8 по 10 марта прием документов в визовых центрах не будет осуществляться. Некоторые представительства также объявили о дополнительных нерабочих днях.

Например, на Кипре не будут принимать документы 18-го марта ("чистый понедельник") и 25-го марта (День независимости Греции). Консульство Греции также будет закрыто в эти дни. Однако на сайте визового центра эти даты не отмечены как выходные.

Визовые центры Испании не будут работать 28-го марта (Великий Четверг) и 29-го марта (Страстная Пятница). Тем не менее, в эти дни будет доступна услуга мобильной биометрии.

Генеральное консульство Италии в Москве закроется 1 апреля на День Ангела, но визовый центр продолжит свою работу.

В визовом центре Китая также сообщили о выходных в Международный женский день. Кроме того, он не будет работать 4-6 апреля из-за Дня поминовения усопших.

Ранее мы сообщали о рекомендации для жителей регионов начать подачу документов на визы заранее, чтобы успеть получить шенген к лету. Также стоит учитывать, что во второй половине апреля у консульств и визовых центров также будут праздничные дни, а после них наступят длинные майские выходные.