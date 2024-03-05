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Шри-Ланка возвращается к платным визам для российских туристов с апреля

Туристические визы на Шри-Ланку снова станут платными для российских граждан

1:41
Туризм

С начала апреля въездная туристическая виза на Шри-Ланку снова будет платной для российских граждан, сообщил журналистам министр общественной безопасности островного государства Тиран Аллес.

В ноябре прошлого года власти ввели специальный режим въезда для граждан семи стран, включая Россию. Шри-Ланка временно отменила оплату за визу, будь то электронная или оформленная по прибытии. Однако этот экспериментальный формат будет активен только до 31 марта, и правительство решило не продлевать его.

"Срок действия пилотного проекта истекает в этом месяце, и его продление не планируется," — пояснил министр.

Таким образом, через месяц для российских туристов снова начнут действовать прежние правила въезда, включая оплату визового сбора в размере от 50 до 60 долларов, в зависимости от способа оплаты и представления документов. Детям до 12 лет виза будет выдаваться бесплатно.

Интересно, что визовые упрощения вводились для привлечения иностранных туристов на остров, и эффект от этой меры был заметен. Например, в феврале Россия стала лидером по числу туристов, прибывших на Шри-Ланку. За прошлый месяц в страну прибыло более 30 тысяч российских туристов, что составляет 15% от общего числа гостей.

Как отмечают подписчики телеграм-канала "Крыша ТурДома", Шри-Ланка действительно стала популярным направлением для российских отдыхающих за последнее время, и отмена платы за визы способствовала этому. Однако будет ли теперь обратный эффект после введения сборов снова, пока неизвестно.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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