Комфортное путешествие: правила перевозки животных в поездах на направлении Крым

Путешествующие в Крым на поезде теперь могут столкнуться с необходимостью разделить купе с чужими домашними животными, так как с 29 апреля "Гранд Сервис Экспресс" разрешил перевозку мелких питомцев в переносках без выкупа четырех мест в классе перевозки 2Ф. Это уже третья по счету категория вагонов, в которых допускается данная услуга, охватывающая значительную часть поездного состава.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic