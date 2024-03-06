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Комфортное путешествие: правила перевозки животных в поездах на направлении Крым

Туристам не оставили возможности отправиться в Крым без чужих животных

Туризм

Путешествующие в Крым на поезде теперь могут столкнуться с необходимостью разделить купе с чужими домашними животными, так как с 29 апреля "Гранд Сервис Экспресс" разрешил перевозку мелких питомцев в переносках без выкупа четырех мест в классе перевозки 2Ф. Это уже третья по счету категория вагонов, в которых допускается данная услуга, охватывающая значительную часть поездного состава.

Туристам не оставили возможности отправиться в Крым без чужих животных
Фото: Wikipedia by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Многие пассажиры, судя по отзывам в социальных сетях, не приветствуют такую практику: "Теперь совсем неясно, как покупать билеты в купе. А у людей могут быть аллергии. Нельзя ли было задуматься о комфорте пассажиров?" Беспокоятся не только те, кто по медицинским показаниям не может находиться рядом с животными: "Я бы предпочла путешествовать без собак. А теперь приходится заплатить 15 тыс. и терпеть запах всю дорогу. Это устраивает только владельцев животных, а те, кто без них, страдают".

В настоящее время у перевозчика существует пять классов купе. Без полной выкупки мест собачникам в соответствии с новыми правилами не разрешается путешествовать только в 2Э. Такие вагоны далеко не везде доступны и в некоторых составах совсем отсутствуют.

На сайте перевозчика упоминается еще один класс, 2Д, с аналогичными правилами, но в системах бронирования удалось найти только один такой вагон в одном из четырех ежедневных составов на направлении Москва — Симферополь.

Какие еще варианты: пассажиры либо могут обратить внимание на спальные вагоны (СВ), где перевозка животных без полной выкупки мест запрещена лишь в двух из трех классов, либо выбрать плацкарт, где животные разрешены в одном из трех классов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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